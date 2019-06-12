Но спустя несколько часов пресс-служба ГУОБДД опровергла эту информации — они утрерждают, что статья 238 (вождение в нетрезвом состоянии) действовала до декабря 2018 года. Сейчас эта статья предполагает нарушение общего собрания акционеров, что никак не связано с правилами дорожного движения.

«По вопросу взлома сайта ГУОБДД и размещения недостоверной информации проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.