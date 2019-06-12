Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Фото: пресс-служба финпола

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, в котором внесли дополнения к уставу Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол). Эти дополнения запрещают сотрудникам ведомства грубить и использовать ненормативную лексику.

В документе говорится, что это сделано «в целях обеспечения надлежащего уровня служебной дисциплины в органах финансовой полиции».

Устав финпола также дополнили другими требованиями к сотрудникам — например, быть ответственным и добросовестным и требовательным к себе и другим, а также проявлять скромность и тактичность.

Постановление подписали 30 мая, но стало известно об этом 12 июня.