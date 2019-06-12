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Спикер парламента Дастан Джумабеков 12 июня ответил на слова экс-президента Алмазбека Атамбаева про «сопливый» парламент.

Джумабеков заявил, что приближенные бывшего главы государства также ходили на тои семьи Матраимовых, как это 1 мая сделали сами депутаты парламента. По словам Джумабекова, чиновники хотят на тои к Матримовым, потому что эта «семья, которая служит народу».

«Вы же благодаря народу Кара-Суу [оттуда родом семья Матраимовых], благодаря Матраимовым получили же для своей партии 40-50, 100 тысяч голосов, на свои президентские выборы получили же голоса! Почему про это вы не говорите, Алмазбек Шаршенович?» — возмутился спикер.

Атамбаев на митинге против коррупции 8 июня заявил, что клан «Жээнбековых-Матраимовых» назначает на посты своих людей, а ГКНБ защищает «интересы клана» и стал «угрозой нацбезопасности».

Экс-президент под кланами имеет в виду семью Матраимовых и семью президента Сооронбая Жээнбекова. Четверо братьев Матраимовых работали или работают на госслужбе, двое братьев Жээнбекова также госслужащие, причем младший брат Асылбек Жээнбеков — депутат парламента.

Внимание к семье Матраимовых усилилось после расследования «Азаттыка», в котором говорится, что они могут быть причастны к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже дважды поручил финансовой полиции ускорить проверку имущества одного из братьев Матраимовых, которая началась еще пять месяцев назад, но пока никаких результатов предварительное следствие не озвучило.

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