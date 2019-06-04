Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев 4 июня провел совещание о проверке фактов в журналистском расследовании «Азаттыка», где говорилось, что из Кыргызстана вывели 700 млн долларов и к этому могла быть причастна семья Матраимовых.

Премьер-министр вновь поручил ускорить проверку — точно такое же распоряжение он давал 31 мая.

«В настоящее время служба финансовой разведки совместно с финансовой полицией проводит повторное изучение факта вывода из страны $700 млн. Речь идет о рынке “Дордой” и Кара-Суйском рынке, а также о переводах средств в Турцию и страны Европы», — сказал глава службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев.

Финпол все еще продолжает проверку имущества семьи Матраимовых — она продолжается уже почти пять месяцев. Она началась по распоряжению президента Сооронбая Жээбекова.

Абылгазиев сказал, что объективность итогов проверки должна быть «неоспоримой».

«Азаттык» 29 мая опубликовал журналистское расследование о возможной причастности семьи Матрамовых к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана. Автор расследования утверждает, что у него есть десятки банковских документов, доказывающих перевод за рубеж, как минимум, 250 млн долларов.

Искендер Матраимов, депутат парламента, назвал расследование «заказом» и сказал, что не знаком с людьми, которые перечисляют деньги в его благотворительный фонд.