Фото: издание «Турмуш»

Новость обновлена в 17:15

Аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов сообщил «Клоопу», что трассу Исфана-Андарак открыли после обеда 4 июня.

«Все требования выполнили. Земли в начале водозабора были даны в аренду, принято решение их вернуть. Также будут переселены те, кто незаконно построил дом на государственных участках», — сказал Бекмуратов.

Днем ранее жители Лейлекской района перекрыли трассу Исфана-Андарак с требованием снести несколько домов в селе Искра. По их словам, они были незаконно построены на земельных участках, принадлежащих государству.

По данным журналистов «Азаттыка», местные жители попытались самостоятельно снести дома, но прибывшие сотрудники милиции остановили их.

Также издание «Турмуш» сообщало, что на этом участке применяли удобрения для выращивания овощей — местные жители опасаются, что химикаты могут попасть в местное водохранилище.

На место прибыл заместитель полпреда в Баткенской области Жылдызбек Исакулов, а также бойцы СОБРа.

«На данный момент, чтобы обеспечить безопасность людей сотрудники милиции работает в усиленном режиме», — сообщили в УВД Баткенской области.