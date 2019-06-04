Гендиректор НТС Миржан Балыбаев и директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников сообщили, что телекомпаниям не хватает средств для производства собственного контента на кыргызском языке для заполнения эфира в 50%. Этого требует закон о телевидении и радиовещании.

«Далеко не все каналы исполняют требования закона по собственному контенту и вещанию на государственном языке. С переходом на “цифру” ситуация усугубилась», — цитирует Балыбаева информагентство 24.kg.

По его словам, после перехода на цифровой формат вещания стало больше телекомпаний, а рекламный рынок уменьшился. В итоге даже государственным компаниям не хватает средств на выпуск собственного контента.

Его поддержал Дмитрий Ложников. По его словам, средств не хватает на производство контента ни на кыргызском, ни на русском языках.

«Гораздо легче зарабатывать, крутя популярные пиратские фильмы. Вот и получается, что за 27 лет у нас практически нет собственного контента», — сказал он.

Представитель Минкультуры Кыял Кенжематова заявила, что их сотрудники мониторят эфир радио и телеканалов «практически вручную» и у них недостаточно технических ресурсов на автоматический мониторинг всего контента на телеканалах.

По ее словам, министерство пока не оштрафовало ни одну телекомпанию и радио. После двух предписаний можно штрафовать компании за несоблюдение закона.

Власти Кыргызстана в 2017 году обязали все телеканалы страны заполнять 50% эфира отечественными программами и вещать 50% контента на кыргызском языке.