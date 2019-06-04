Мама задержанного мальчика Роза Хамидова рассказала «Клоопу», что милиционеры задержали ее 15-летнего сына Ардината Иратова 3 июня около 16:00 часов дня.

После этого милиционеры якобы вывезли его в село Озгур, которое находится недалеко от Оша, пытали и требовали признаться в краже.

«[Милиционеры] сказали, что он должен взять [на себя] вину за некую кражу. После этого надели ему на голову целлофан и пытали. Когда я ему звонила, он не отвечал», — сказала мама потерпевшего мальчика.

По словам женщины, ей удалось связаться с сыном, после того, как она позвонила ему не со своего номера телефона, а с другого. «Сын сказал, что в находится в Ак-Бууринском отделении милиции», — рассказала она.

Мать смогла забрать сына из отделения милиции примерно в 2 часа ночи. Женщина утверждает, что милиционеры допрашивали ее ребенка с нарушениями — без присутствия родителей и адвоката.

Сейчас пострадавшего осматривают врачи и проводят судебно-медицинскую экспертизу на установление факта пыток. По словам его матери, хотя на теле и нет синяков и следов пыток, у него могут быть травмы внутренних органов.

Она обратилась в Национальный центр по предупреждению пыток, чтобы правозащитники помогли ей привлечь к ответственности тех, кто мог пытать ее сына.

«По словам матери, на ее сына психологически давили и пытали, чтобы он взял на себя вину [за кражу]. Мы обратились в городскую прокуратуру, чтобы они расследовали этот случай», — сказал «Клоопу» глава центра Нурдин Сулайманов.

Версия милиции

В пресс-службе милиции Оша «Клоопу» опровергли применение силы и пыток в отношении 15-летнего подростка.

По данным милиции, 1 июня в Ак-Бууринском отделении милиции зарегистрировали факт кражи товаров на 40 тысяч сомов в селе Озгур. Подозреваемый в совершении кражи попал на записи камер видеонаблюдения.

«3 июня был задержан мальчик. Никакой силы к нему не применялось. Когда пострадавшие узнали, что задержанный — подросток, они забрали заявление», — сообщили в пресс-службе милиции.

В правоохранительных органах считают, что мама мальчика сообщила о возможных пытках, чтобы ее сын мог уйти от ответственности. В милиции сообщили, что с 12 лет мальчика уже 15 раз задерживали по обвинениям в краже. Однако мать ребенка назвала информацию милиции «неправдой».