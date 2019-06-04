Один из мужчины пытается объяснить нападающим, что не слышит их. Скриншот из видео.

Пресс-служба Ошской областной милиции сообщила «Клоопу», что потерпевшие мужчины написали отказное заявление 3 июня.

«Стороны помирились, и поэтому дело прекратили. Задержанный по факту хулиганства тоже отпущен на свободу», — сказала пресс-секретарь милиции Нур-Пери Абдуллаева.

4 июня в Оше пострадавшие встретились с жителями села Корул, которые напали на них. Один из жителей села Бектурган Бараптай уулу сказал, что не смог сдержать эмоций, когда узнал ложную информацию о якобы похитителях детей.

«29 апреля распространилась ложная информация о [похищении детей]. Из-за этого мы совершили ошибку, не зная, что ребята были неслышащими. Мы просим прощения у ребят и их родителей», — сказал мужчина.

В свою очередь один из потерпевших пояснил, что сельчане оплатили им лечение и извинились перед ними, поэтому они решили написать отказное заявление.

«Но человека, который снял нас на видео и распространил информацию, мы с тех пор не видели. Мы просим милицию, чтобы он тоже попросил прощения перед народом. Если бы не он, остальные бы не пошли на такой шаг», — объяснил пострадавший неслышащий мужчина.

Правоохранители пообещали, что найдут человека, который распространил ложную информацию о том, что трое неслышащих парней якобы похищали детей.

Нападение на мужчин произошло 28 апреля в селе Корул Алайского района Ошской области. Группа агрессивных сельчан обвинила троих неслышащих в попытке похищения ребенка.

Мужчины потребовали объяснений от неслышащих, но те не смогли жестами убедить их, что они не могут говорить и приехали в село, чтобы продать календари с датами поста орозо.