Члены Социал-демократической партии Кыргызстана, которые поддерживают экс-президента Алмазбека Атамбаева, проведут мирный митинг 8 июня. Пикет с участием Атамбаева и его сторонников пройдет у здания «Форума» в Бишкеке, в котором находится штаб партии.

Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила информагентству 24.kg, что члены СДПК на митинге потребуют освобождения фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека — в частности, экс-премьер-министра Сапара Исакова.

Также митингующие потребуют прекратить уголовные дела против бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова, а также поднимут вопрос об освобождении экс-начальника девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Соратников Атамбаева и высокопоставленных чиновников начали задерживать в начале 2018 года. Их обвиняют в коррупции и/или злоупотреблении полномочиями.

Их арестовали на фоне конфликта между Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.