Пресс-служба МВД сообщила о задержании бывшего генерального прокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Ее задержание произошло на фоне расследования о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Резонансное освобождение Батукаева произошло в период, когда генеральным прокурором страны работала именно Салянова.

Ранее она заявила, что не имеет отношения к освобождению криминального авторитета. По словам Саляновой, о том, что Батукаева выпустили, она узнала, когда тот уже вылетел из Кыргызстана.

«Как бы он ни уехал, я считаю, что действия прокуроров были законными и постараюсь защитить их, а не других», — сказала она.

По этому же делу властями уже задержаны экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева находится под домашним арестом, а также в арестованы врачи, которые диагностировали Батукаеву лейкоз.

Именно благодаря этому диагнозу он покинул колонию, а затем выехал из Кыргызстана в Чечню. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев несколько раз обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой экстрадировать Батукаева обратно, но этого так и не произошло.