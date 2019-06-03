Парламентарий Искендер Матраимов выступил на «Пятом канале» в эфире телепрограммы «Ой бугун» вечером 3 июня. По словам директора телеканала Эрниса Кыязова, продюсеры не смогли пригласить Райымбека Матраимова, поэтому обратились к его брату Искендеру.

Его оппонентом в студии стал журналист «Азаттыка» и автор расследования о возможной причастности клана Матраимовых к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана Али Токтакунов.

Главные доводы Матраимова

Депутат назвал расследование Токтакунова «заказом». К такому выводу Матраимов пришел после обсуждения с тремя политиками, которые сказали, что это расследование — заказ против его семьи.

Матраимов заявил о необходимости узнать, как Токтакунов получил оригиналы документов, несмотря на банковскую тайну. Он также заявил, что лично не знаком с Айэркином Саймаити, который по утверждению Токтакунова, переводил деньги в благотворительный фонд под управлением семьи Матраимовых.

«С 2003 года деньги из Кыргызстана свободно пересылаются за границу через банки. Пятеро или шестеро бизнесменов собирают деньги, а Саймаити через фирму их отправляет», — сказал Матраимов.

По его словам, Саймаити дважды пересылал деньги в благотворительный фонд Матраимовых: 25 августа и 25 октября 2016 года. Оба раза он перечислили по 100 тысяч долларов.

«Я не знаю спонсоров, которые перечисляют фонду деньги. Может быть, это кыргызы из Турции, а может из Саудовской Аравии. Я же этого не знаю», — сказал Матраимов.

Депутаты на открытии волейбольного турнира в честь отца Матраимовых в Оше

На эти деньги благотворительный фонд Матраимовых построил мини футбольное поле, мечеть, а также оплатил контракты на обучение для 76 человек.

По словам Матраимова, его жена с 1997 года занимается бизнесом, а он с 2006 года работает на госслужбе и «осторожно относится к налоговым декларациям».

«Когда я построил два магазина “Народный” в Оше, то я взял $500 тысяч кредита в банке. Тогда это были большие деньги. Потом взял в кредит еще $100 тысяч. Второй кредит я еще не выплатил, третий тоже, и вот год назад я взял еще один кредит в 10 млн сомов. До сегодняшнего дня я все это выплачиваю», — рассказал Матраимов.

Матраимов добавил, что готов покинуть пост председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией, если там действительно будет конфликт интересов.

Автор расследования Али Токтакунов опроверг, что материал является заказом против семьи Матраимовых. Он заявил, что заинтересовался деятельностью Матраимовых по собственной инициативе, а также потому что эта тема стала общественно-важной.

Он также потребовал от Матраимова назвать имена тех, кто переводил деньги в благотворительный фонд. В ответ на это, Матраимов предложил Токтакунову полететь с ним в Ош и предоставить ему документы о всех переводах в его благотворительный фонд.

Расследование о выводе денег из Кыргызстана

«Азаттык» опубликовал журналистское расследование о возможной причастности семьи Матрамовых в выводу 700 млн долларов из Кыргызстана 29 мая.

Али Токтакунов заявил, что у него есть десятки банковских документов, доказывающих перевод за рубеж, как минимум, 250 млн долларов. В расследовании также утверждается, что семья Матраимовых устроила монополию на таможне.

После выхода расследования премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев поручил нацбанку, финполу и финразведке проверить данные журналистов.

Авторы: Рустам Халимов, Айдай Эркебаева, Алмир Алмамбетов, Кайрат Замирбеков