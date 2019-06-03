Об этом 3 июня рассказал депутат парламента и брат Ислама Искендер Матраимов в эфире «Пятого канала».

По словам депутата, причиной ухода Ислама Матраимова с должности начальника управления внутренних расследований стал конфликт интересов.

Ведомство уже почти пять месяцев проверяет имущество еще одного брата Матраимовых — Райымбека, который работал замглавы таможни Кыргызстана.

Пресс-секретарь финпола Анастасия Пискур заявила «Азаттыку», что Матраимов с февраля по март 2019 года находился в неоплачиваемом отпуске, а 20 мая его отстранили от должности по приказу главы финпола.

Проверка имущества Райымбека Матраимова началась в январе 2019 года по приказу президента Сооронбая Жээнбекова. Тогда в финполе заявили, что конфликта интересов при проверке не будет, так как проверкой занимался отдел, не связанный с Исламбеком Матраимовым.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил финполу ускорить проверку имущества Матраимова.