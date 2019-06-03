Представители крупных рынков Бишкека «Дордой», «Мадина» и «Кара-Суу» заявили, что деятельность торговцев начали проверять госорганы, а некоторые банки и вовсе начали отказываться от сотрудничества с ними.

Это произошло после того, как «Азаттык» опубликовал расследование о якобы причастности семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана 700 млн долларов.

«Все банковские переводы фиксируются Национальным банком, финразведкой, и ими не было выявлено каких-либо нарушений при переводах. СМИ, не проверяя, все это публикуют», — сказал юрист Муса Бейшенов.

По его словам, бизнесмены из Китая приостанавливают отправку товаров в Кыргызстан, потому что опасаются не получить за них деньги. Бейшенов утверждает, что из-за этого многие кыргызстанцы рискуют остаться без работы.

«В бюджет миллиарды сомов не поступят. В расследовании “Азаттыка” смешали предпринимателей, и страдают все», — заявил Бейшенов.

Бизнесмены считают, что «фейковые» сообщения журналистов наносят урон имиджу страны.

«Негласно мне представитель одного из банков сообщил, что они думают временно приостановить свою деятельность из-за скандала вокруг переводов. При этом будут страдать сотни других предпринимателей», — сказал гендиректор рынка «Мадина» Эрик Умарбаев.

Председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров 30 мая заявил, что ведомство начало изучать данные, собранные в расследовании «Азаттыка».

По словам Таирова, деньги предпринимателей из Кыргызстана за импорт могли выводиться с рынков «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина».

«Торговцы ежемесячно перечисляют по 3 миллиона долларов. Такие материалы у нас были, мы их проверяли. Собираются по 15-20 предпринимателей и переводят средства за рубеж», — сказал Таиров в парламенте.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести проверку по этому расследованию, но финпол уже более четырех месяцев ведет проверку имущества бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

В феврале 2016 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника дорогую недвижимость, хотя его ежегодный доход составлял около 8500 долларов США.