Фото иллюстративное. Автор: Улан Асаналиев / RFE / RL

Депутатка от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева сказала, что принятие нормы необходимо для обеспечения присутствия женщин в местных кенешах. Например, в случае отставки депутатки, ее место в парламенте должна занять тоже женщина, даже если следующим по списку идет мужчина.

Однако глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов назвал норму об обязательной квоте для женщин «спорной», потому что порядок избрания депутатов по списку определен законом.

Один из инициаторов законопроекта Алмазбек Эргешов сказал «Клоопу», что теперь над его предложением работают уже около 20 депутатов, хотя изначально инициаторами выступили лишь двое.

«В регионах женщины не присутствуют [в местных кенешах], хотя социальные вопросы в основном поднимают они. Поэтому я хочу, чтобы женщины избирались», — сказал Эргешов.

Что предлагают авторы поправок

Авторы законопроекта предлагают закрепить за женщинами не менее 30% мандатов при выборах в местные кенеши. По задумке депутатов, изначально мандаты будут распределять между женщинами, которые баллотируются в местный кенеш.

При этом удостоверение депутата получат те кандидатки, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей среди всех женщин.

Но если в избирательном округе нет женщин-кандидаток, то закрепленные за ними мандаты распределят среди мужчин.

Депутаты Жогорку Кенеша уже одобрили законопроект в первом чтении. Для окончательного вступления в силу, нужно одобрение парламента в трех чтениях и одобрение президента.

Женщины у власти

За последние три года количество женщин-депутатов по всей стране не превышает 11 процентов. Сейчас среди 8700 народных избранников по всей стране их чуть менее тысячи.

Об отсутствии женщин на руководящих постах в регионах заявляла и экс-президент Роза Отунбаева на конференции в начале марта.

По ее мнению, в стране наступили «темные времена» — женщин не допускают к руководящей работе и не дают им решать социальные проблемы.

По словам экс-президента, в стране работают 7 губернаторов, 40 акимов и 35 мэров — среди них нет ни одной женщины.

Соавтор: Милана Синиси

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