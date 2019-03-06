Экс-президент Роза Отунбаева заявила на конференции «Национальный диалог по региональному развитию», что в кыргызских регионах руководящие посты в основном занимают мужчины, а женщин к этим должностям не допускают и не дают им заниматься социальными проблемами. Она назвала это «темными временами».
«Сейчас политический ландшафт изменен. Таких темных времен никогда не было. Все руководящие должности в регионах занимают мужчины. Я бы хотела сказать это премьеру, но его нет. Все назначения у него в руках. Почему он назначает одних мужчин?» — заявила экс-президент.
По словам Отунбаевой, в стране работают 7 губернаторов, 40 акимов и 35 мэров — среди них нет ни одной женщины.
«Во время Национального диалога по развитию регионов 1200 мужчин захватили филармонию. Оказывается, за регионы говорят только мужчины», — сказала она.
Национальный диалог по региональному развития — это крупная конференция, в которой участвуют президент, чиновники из правительства и судьи. В этом году конференция прошла 26 и 27 февраля в Бишкеке. Роза Отунбаева на ней поддержала сохранение 30% мандатов для женщин в айыльных кенешах.