По словам Отунбаевой, в стране работают 7 губернаторов, 40 акимов и 35 мэров — среди них нет ни одной женщины.

«Во время Национального диалога по развитию регионов 1200 мужчин захватили филармонию. Оказывается, за регионы говорят только мужчины», — сказала она.

Национальный диалог по региональному развития — это крупная конференция, в которой участвуют президент, чиновники из правительства и судьи. В этом году конференция прошла 26 и 27 февраля в Бишкеке. Роза Отунбаева на ней поддержала сохранение 30% мандатов для женщин в айыльных кенешах.

Чтобы понять ситуации с правами женщин в кыргызской политике, вы можете почитать наш материал от Александры Ли: «Эта игра не для тебя». Почему в кыргызской политике так мало женщин?