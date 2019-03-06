Это первое заседание над Кулматовым, но очередное для Ибраимова. Оба бывших мэра Бишкека обвиняются по разным уголовным делам.

Кулматова обвиняют в незаконном использовании 2 млн долларов США из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.

Ибраимова обвиняют в коррупции на посту мэра Бишкека, а также в «незаконной передаче муниципальной земли». Еще одно обвинение связано с продажей пансионата «Солнечный берег».

Оба политика входят в близкое окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева. После арестов, Кулматов и Ибраимов назвали свое преследование «политическим» из-за конфликта между бывшим и действующим президентами.