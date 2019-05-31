Проверку должны провести нацбанк, финразведка и финпол.

Журналисты «Азаттыка» 29 мая выпустили расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Они утверждают, что к этому может быть причастна семья Матраимовых, которая считается одной из самых влиятельных на юге страны.

Председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров заявил, что ведомство уже изучило оперативную информацию. По его словам, из Кыргызстана могли выводиться деньги предпринимателей с рынков «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина» за импорт.

«Торговцы ежемесячно перечисляют по 3 миллиона долларов. Такие материалы у нас были, мы их проверяли. Собираются по 15-20 предпринимателей и переводят средства за рубеж», — сказал Таиров в парламенте.

При этом финпол уже более четырех месяцев ведет проверку имущества бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. В феврале 2016 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника дорогую недвижимость, хотя его ежегодный доход составлял около 8500 долларов США.