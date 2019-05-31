Пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что 31 мая в местности Тогуз Булак Араванского района Ошской области кыргызские пограничники задержали узбекистанца. При задержании военные применили оружие.

По предварительным данным, пограничники Кыргызстана попытались остановить две машины, которые проезжали близ кыргызско-узбекской границы. Однако водители не подчинились их приказам и продолжили ехать.

Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух, но водители не остановились.

«Пограничный наряд Кыргызстана был вынужден применить оружие по колесам автотранспорта, в результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение. Раненный был доставлен в Мархаматскую районную больницу Узбекистана», — говорится в сообщении погранслужбы.

Председатель Госпогранслужбы Кыргызстана провел переговоры с командующим пограничными войсками Службы госбезопасности Узбекистана. Силовики договорились отправить в район инцидента своих представителей, чтобы провести совместное расследование.

Конфликты и ситуации, когда пограничникам приходится применять оружие, на кыргызко-узбекской и кыргызско-таджикской границах происходят достаточно часто. Только весной 2019 года произошло несколько стычек между жителями кыргызского села Аксай и таджикского анклава Ворух.

Причиной разногласий зачастую становится то, что страны не могут договориться о делимитации и демаркации госграниц более 20 лет.

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