Экс-глава секретариата «Открытого правительства» и свояк премьер-министра Иманкадыр Рысалиев рассказал об этом изданию Kaktus.Media.

«Сообщения зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков после публичной перепалки. Генпрокуратура вызывала Жамангулова на допрос по заявлению, что я угрожал его семье. Его спросили, есть ли у него еще какие-то доказательства. Оказалось, что нет», — заявил Рысалиев.

Он добавил, что тоже отказался от заявления, которое хотел написать на Жамангулова.

В середине мая глава компании «Мегаком» Акылбек Жамангулов рассказал о неднократных угрозах, которые поступали ему от Рысалиева. Сам Рысалиев назвал слова Жамангулова «поклепом» и призвал генпрокуратуру привлечь его к ответственности.

Это произошло на фоне скандала вокруг оператора связи «КТ Мобайл». В начале мая в соцсетях появилась информация, что месячная зарплата руководства компании составляет около 300 тысяч сомов. Компания назвала обвинения «ложью», однако позже все руководство фирмы покинуло свои посты. Одним из ушедших был и сын Иманкадыра Рысалиева — Эрназар.

30 мая Эрназар Иманкадыр уулу заявил, что вернет почти 800 тысяч сомов своей зарплаты обратно в кассу компании «КТ Мобайл». Его отец Иманкадыр покинул свою должность в «Открытом правительстве» также на фоне этого скандала.