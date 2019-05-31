Парламентарий Дастан Бекешев 31 мая опубликовал свое заявление по поводу журналистского расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Журналисты утверждают, что к этому может быть причастна семья Матраимовых.

В своем обращении депутат предложил своему коллеге по парламенту Искендеру Матраимову покинуть пост председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией, чтобы избежать конфликта интересов. Бекешев также предложил Исламу Матраимову временно приостановить работу — тот возглавляет управление внутренних расследований при финполе.

«Генпрокуратуре следует срочным образом исполнить закон “О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях” и взять под защиту журналистов “Азаттыка”, зарегистрировать сообщение СМИ в ЕРПП, поручить антикоррупционной службе ГКНБ совместно с финполом, финансовой разведкой и таможенной службой начать незамедлительное расследование по фактам, изложенным в журналистском расследовании», — написал Бекешев.

Парламентарий Искендер Матраимов заявил изданию vesti.kg, что сейчас готовится ответ на заявления журналистов. «Это были деньги товарооборота. Подробные данные мы предоставим позже», — так издание процитировало его слова.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 31 мая поручил финполиции, финразведке и нацбанку проверить данные, которые в своем расследовании привели журналисты «Азаттыка». Ранее он уже поручал финполу ускорить проверку имущества Матраимова, которая продолжается около пяти месяцев.

Активистка Рита Карасартова объявила, что 3 июня возле здания парламента в Бишкеке пройдет антикоррупционный митинг.