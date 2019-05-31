Пресс-служба УВД Ошской области сообщила, что четверых сотрудников узгенского отделения милиции освободили от занимаемых должностей, а шестерым милиционерам объявили выговоры. Это произошло после возбуждения уголовного дела против местного блогера Бауржана Кадырбекова.



Такие меры к милиционерам приняли из-за действий, «порочащих честь милиции» и поступки, которые «не соответствуют МВД».

Блогер снимал видео о просроченной продукции в местных магазинах и вызывал милицию, чтобы они приняли меры по отношению к продавцам.

8 мая милиция задержала Кадырбекова по обвинению в избиении женщины и против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». 19 мая это уголовное дело против него закрыли.

Однако мужчину также обвиняют в вымогательстве. Некоторые предприниматели заявили, что Кадырбеков якобы требовал с них до 20 тысяч сомов за то, чтобы удалить ролики о просроченной продукции в их магазинах. Следствие по этому делу продолжается.