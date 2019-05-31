Слева направо: Иманкадыр Рысалиев, Мухаммедкалый Абылгазиев и Эрназар Рысалиев

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил на вопросы депутатской комиссии, которая изучает работу мобильного оператора «КТ Мобайл» и родство сотрудников компании с премьер-министром.

По его словам, до 2 мая он не знал, что его родственник Эрназар Рысалиев работает в госкомпании «КТ Мобайл».

«В тот день мы собрали представителей компаний, туда пришли из “Мегакома” и “КТ Мобайла”. Тогда я и увидел, что на собрании сидит Эрназар. Я спросил у него, что он здесь делает, на что он ответил, что работает в “КТ Мобайле”. Я не спрашивал у него, кем он там работает», — сказал премьер-министр.

Абылгазиев добавил, что он не назначал его на должность замдиректора компании. Позже премьер-министр выяснил, что Рысалиева пригласил на работу гендиректор «КТ Мобайл» Нурбек Мукамбетов пригласил. Также, по словам Абылгазиева, он не устанавливал зарплаты в «КТ Мобайл».

Премьер-министр заявил, что уволил руководителя своего аппарата, его заместителя и главу Госкомсвязи за то, что его свояк Иманкадыр Рысалиев неоднократно встречался с этими чиновниками и обсуждал запуск проекта «КТ Мобайл».

В последний месяц вокруг премьер-министра произошло несколько скандалов из-за чего его неоднократно критиковала общественность и депутаты. Некоторые из них даже заявляли, что Абылгазиев «не имеет морального права» занимать пост премьер-министра из-за скандала с «КТ Мобайл».

В середине мая в соцсетях опубликовали документ о том, что руководство «КТ Мобайл» якобы получают до 350 тысяч сомов в месяц.

Также стало известно, что замдиректор компании Эрназар Рысалиев — сын Иманкадыра Рысалиева, который приходится свояком премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Позже оба Рысалиевых ушли в отставку.

На фоне скандала Эрназар Рысалиев вернул зарплату за четыре месяца — почти 800 тысяч сомов.

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