Утром Жыпара выполняет бумажную работу, а после обеда у нее начинается «вторая смена» в парикмахерской / Фото: Евгения Михайлиди

«Все приходят ко мне сюда решать свои проблемы», — она возвращается за маникюрный стол. За этим столом решают важные вопросы. Например, благотворительные мероприятия: женщины привлекают спонсоров, чтобы раздавать еду детям, которые остались без опеки родителей. Консультироваться по семейному разладу тоже приходят за маникюрный стол.

«Еще я решаю вопросы чистоты улиц и озеленения», — перечисляет свои полномочия квартальная, — «я служу мостом между жителями и властью».

Я в шутливой форме называю салон красоты «штабом» и предлагаю сменить вывеску: к списку цен на маникюр добавить все остальные полномочия квартальной. Мои собеседницы заливаются смехом.

В отличие от Жыпары, ее подруга Салтанат переехала в Ак-Бату в 2002 году. Тогда в жилмассиве не было воды и электричества. Активисты в то время устраивали собрания и требовали от государства условий для жизни. Салтанат не посещала эти собрания и не боролась за свой комфорт. Вместо этого она ходила на базар, где покупала пачку свечей. Десять штук нужно было растянуть на неделю всей семьей.

Салтанат живет в Ак-Бате с 2002 года, с момента основания жилмассива / Фото: Евгения Михайлиди

Прошлым летом Жыпара пригласила ее и Сайрагуль принять участие в тренинге «Роль женщин в построении мира в сообществах» от фонда «За международную толерантность».

«Я была целыми днями дома: смотрела за детьми, убирала двор. Была замкнутой. А к тренингу сначала отнеслась как к возможности отдохнуть три дня на Иссык-Куле», — щеки Салтанат заливаются румянцем от смущения и смеха.

Но поездка поменяла в ее жизни больше, чем можно было представить. «Я не знала, что такое гендерное равенство. Моя мать всегда слушалась мужа, и я тоже получила такое воспитание. После тренинга я пришла к мнению, что женщина тоже может принимать решения наравне с мужчинами. Это под силу женщинам», — признается Салтанат.

Сайрагуль, в свою очередь, до тренинга не знала о своих правах и старалась угодить во всем мужу. Она считала, что это и есть жизнь по шариату.

Сайрагуль после тренинга узнала больше о правах женщин в шариате / Фото: Евгения Михайлиди

«Оказывается, по шариату у женщины тоже есть права. И сейчас я открыто говорю об этом своему мужу. Он не противится», — рассказывает она.