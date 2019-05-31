Бишкекский горсуд изменил приговор районного суда в отношении обвиняемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. По его решению троих обвиняемых отпустили под домашний арест — хотя суд первой инстанции приговорил их к лишению свободы на сроки от двух с половиной до четырех лет.

Пресс-служба горсуда сообщила «Клоопу», что под домашний арест отпустили бывшего замглавы Нацэнергохолдинга Нурлана Садыкова, бывшего технического инженера ТЭЦ Нургазы Курманбекова и бывшего замгендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева.

Всех их оштрафовали, и каждый из них должен будет выплатить от 220 до 300 тысяч сомов в пользу государства.

Под стражей остается экс-директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу. Он уже выплатил 150 тысяч сомов Госкомитету нацбезопасности. Все они признали свою вину.

Горсуд еще не вынес решение по трем другим фигурантам дела — это бывший глава «Электрических станций» Узак Кыдырбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов. Все они находятся под стражей.

Они не признали свою вину и считают, что виноват технический персонал ТЭЦ, а ущерб, которое им вменяет следствие, не подкреплен никакими доказательствами.

По второму делу о коррупции при модернизации на ТЭЦ Бишкека под арестом находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат парламента и бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. По этому делу суд еще не завершился.