Иллюстрация: Александра Титова для Kloop.kg

Жыпара: Магазин красок и кукол. Дети загадывали и выбирали себе один цвет или позу. Водящий выбирал у так называемого «продавца» цвет или определенную куклу. И пока он с ним «расплачивался» и говорил определенные слова, тот кого выбрали убегал, а покупатель должен был его догнать. Если удавалось, то игроки менялись местами, если нет, то продолжал снова быть в роли догоняющего.

Жаркынай: Была игра, когда все стояли в кругу и подкидывали мячик, пасуя его друг другу. Если кто-то ронял мяч, то он садился внутри круга, а для освобождения оттуда, при очередном пасе нужно попасть в него мячом.

Бегимай: Была очень странная игра под названием «мясо». Надо было висеть на турнике как мясо на базаре. Кто дольше провисит, тот и выиграл.

Савия: Резиночка!

Метин: Желудями обкидывались. Было весело.

Дмитрий: Нам учительницы нагло врали, что если играть в лянгу, то вырастет грыжа. Все мое поколение играло в нее, и что-то я не вижу ровесников с грыжами.