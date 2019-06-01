В середине мая редакция «Клоопа» попросила читателей рассказать об играх, в которые они играли в детстве. Сегодня, в Международный день защиты детей, мы публикуем истории наших читателей.
Елена: «Казаки-разбойники». Обожала. Настоящая дворовая игра. Участники разбиваются на две команды: казаков и разбойников. Разбойники, загадывая кодовое слово, убегают, рисуя при этом на асфальте стрелки своего движения. Цель казаков: найти разбойников по этим стрелкам и узнать их секретное слово. Помню пришлось впервые полазить по деревьям, потому что стрелки были на стволе дерева.
Каныкей: Мы играли в «девять камней». На асфальте рисуется квадрат, разделенный на девять частей, а в центре выкладывается кучка из девяти камней. Игроки делятся на две команды. Одна команда должна, кидая мяч по очереди, разбить кучку из камней. После того, как кучка разбита, одной команде необходимо разложить камушки по штуке на каждый квадрат, а второй команде не дать этого сделать. Они должны мячом «пятнать» игроков. Игрок, в которого попал мяч, выбывает из игры. Если игрокам все-таки удалось разложить камушки, то эта команда выигрывает.
Лина: Мы с сестрой играли в игру «Магазин». В этом магазине мы продавали абсолютно все: из грязи и воды мы делали выпечку, палочки и камни продавались как игрушки и канцтовары, а большие пакеты были одеждой. Еще мы продавали дворовые сорняки и одуванчики вместо лекарств. Расплачивались за товары листиками — чем больше был лист, тем больше была купюра.
Руслан: Я этнический кыргыз, но родился в России. В детстве в нашем дворе жило несколько семей кыргызов, и мы — маленькие кыргызские дети — очень много времени проводили за играми на улице. У нас была горка, карусель, турники, песочница, в общем, шпане вроде нас было что поделать. Но мы также любили ходить в соседний двор. Там были качели, каких не было у нас. Еще в том дворе были местные ребята, и каждый раз, когда мы туда приходили, они называли нас хачиками. А лянги в России не было, никогда играть не умел.
Вики: Со скакалкой играли в «Я знаю пять имён». И перечисляются женские имена Маша, Лена и так далее. Затем пять имен мальчиков, пять названий городов, животных и чего угодно. Суть — если собьешься, то передаешь скакалку следующему. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится.
Айдай: Мы играли в «улитку». Чертишь спираль на асфальте, как скорлупу улитки, разбиваешь ее на линии и скачешь. Труднее классиков. Для того, чтобы заслужить домик, в котором можно ноги переставить, надо успешно пропрыгать туда и обратно, а это порой до 50 клеток. Зато ноги у всех были накаченные.
Беназир: Мы играли в «колечко». Все садились в ряд, ведущий с колечком поочередно «передавал» его, а второй должен был угадать, у кого оно осталось в руках на самом деле.
Жыпара: Магазин красок и кукол. Дети загадывали и выбирали себе один цвет или позу. Водящий выбирал у так называемого «продавца» цвет или определенную куклу. И пока он с ним «расплачивался» и говорил определенные слова, тот кого выбрали убегал, а покупатель должен был его догнать. Если удавалось, то игроки менялись местами, если нет, то продолжал снова быть в роли догоняющего.
Жаркынай: Была игра, когда все стояли в кругу и подкидывали мячик, пасуя его друг другу. Если кто-то ронял мяч, то он садился внутри круга, а для освобождения оттуда, при очередном пасе нужно попасть в него мячом.
Бегимай: Была очень странная игра под названием «мясо». Надо было висеть на турнике как мясо на базаре. Кто дольше провисит, тот и выиграл.
Савия: Резиночка!
Метин: Желудями обкидывались. Было весело.
Дмитрий: Нам учительницы нагло врали, что если играть в лянгу, то вырастет грыжа. Все мое поколение играло в нее, и что-то я не вижу ровесников с грыжами.