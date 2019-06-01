Осужденного Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии 31 мая — там его должны обследовать и назначить лечение.

Политик не в первый раз оказывается в больнице со дня задержания. Парламентский комитет летом 2018 года образовал медкомиссию для оценки его здоровья.

В июле того же года Текебаева госпитализировали в Наццентр кардиологии со стенокардией, атеросклерозом аорты, гипертонической болезнью и другими проблемами здоровья.

В августе врачи провели консилиум, а с 13 декабря 2018 года по 9 января 2019 года он лечился в Нацгоспитале в отделении неврологии.

Фото: Элеонора Сабатарова / ГСИН

Из-за проблем со здоровьем в сентябре 2018 года в соцсетях распространили слух о смерти политика — якобы он умер после сердечного приступа. ГСИН пришлось опровергнуть эту информацию и опубликовать фотографию Текебаева во дворике колонии №47.

Омурбека Текебаева в 2017 году приговорили к восьми годам лишения свободы. По версии следствия, Текебаев в бытность заместителем председателя Временного правительства получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского за доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Дело против оппозиционера возбудили после того, как он, будучи лидером оппозиционной парламентской партии «Ата Мекен», выступил против конституционной реформы, инициированной тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Позднее к политику применили амнистию и сократили срок до 4,5 лет. Сам политик виновным себя так и не признал и даже отказался просить о помиловании. Его сторонники требовали пересмотреть дело, но суд отказал им в пересмотре.