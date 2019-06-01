Open Government Partnership

«Барак Обама — харизматичный, спокойный и не спокойный одновременно, внимательный, вдумчивый, запоминающий имена людей мгновенно, очень живой и в жизни лучше, чем я его представляла. Он видит Личность в человеке, аппелирует к достоинству человека, пробуждает самые хорошие качества — вот что я увидела. И, безусловно, он — историческая личность», — говорит депутат от СДПК Аида Касымалиева о своей встрече с экс-президентом США.

Встреча произошла на саммите OGP (Open Government Partnership — Открытое правительство) в Канаде, где Касымалиева рассказывала, как Кыргызстан идет к Открытому правительству. Кроме того на саммите был показан фильм о женщинах лидерах, одна из героинь которого Аида Касымалиева.