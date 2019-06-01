По данным на 2018 год, общее количество детей в Кыргызстане составляет 2 млн 450 тысяч человек — это 38 процентов всего населения страны.
«Каждая страна проходит через демографические изменения. Через 10-15 лет демографическая ситуация в Кыргызстане изменится. Если мы хотим светлого будущего для страны, то надо инвестировать в детей сейчас. Развитие и формирование их мозга идет прогрессивно, начиная с рождения и до пяти лет», — сказала представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.
Бедность и семьи
32 процента всех детей Кыргызстана живут и растут в бедности. Это более 780 тысяч человек. Больше половины семей, в которых четверо или более детей, испытывают недостаток средств. Дети, которые с ранних лет сталкиваются с бедностью, страдают от неравенства и не могут в полной мере раскрыть свой потенциал и развиваться.
Также в Кыргызстане около 12 тысяч детей содержатся в интернатах и детских домах, при этом у 95 процентов из них — есть родитель.
Власти страны выплачивает пособия малообеспеченным семьям, но финансовую помощь от государства получают лишь 289 тысяч детей. Доля ВВП страны на выплату пособий никогда не превышала 0,6 процентов, хотя должна быть не менее 2 процентов.
По данным международных исследований, ежегодно потери ВВП Кыргызстана из-за детской бедности составляют около 1,5 млн долларов.
Детское образование
По данным исследования, с 2014 года на 13 процентов выросло количество детей, которые начинают учиться еще до школы.
«Это говорит о том, что меры, которые предпринимает государство, приводят к тому, что все больше и больше детей начинают учиться до школы. После распада Советского Союза, количество государственных детских садов резко уменьшилось, а частных детсадов стало больше. Но, к сожалению, не у всех есть возможность отправить ребенка в детский сад. Это больше для городского населения, нежели для сельского», — сказал представитель ЮНИСЕФ Мунир Мамедзадзе.
Исследователи отмечают, что охват детского образования в стране остается довольно низким. Ученики 10 и 11 классов стали реже посещать школу, а наиболее низкие показатели посещаемости школ отмечены в Оше, а также в Ошской и Чуйской областях.
Физическое наказание детей
Данные исследования показывают, что лишь 23 процента всех родителей практикуют ненасильственные методы воспитания детей.
Дети подвергаются не только одному виду наказания, но и нескольким сразу. Это может быть психологическая агрессия со стороны родителей, которая сопровождается физическим насилием по отношению к ребенку. Почти 73 процента детей испытывали любой насильственный метод воспитания.
Чаще всего насилие для воспитания применяют в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области. Ниже всего этот показатель оказался в Баткенской области.
Правозащитники разрабатывают поправки о запрете насилия в отношении детей на законодательном уровне.
Отчет подготовлен Национальным статистическим комитетом Кыргызстана совместно с ЮНИСЕФ. Всего при подготовке доклада исследователи опросили 7200 семей со всего Кыргызстана. Подобные исследования проводятся в стране каждые четыре года.
«Анкеты заполняли как горожане, так и сельчане, так что полученную выборку можно считать репрезентативной, то есть переносить результаты на все население страны», — сказал представитель ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде.