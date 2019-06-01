Бедность и семьи

32 процента всех детей Кыргызстана живут и растут в бедности. Это более 780 тысяч человек. Больше половины семей, в которых четверо или более детей, испытывают недостаток средств. Дети, которые с ранних лет сталкиваются с бедностью, страдают от неравенства и не могут в полной мере раскрыть свой потенциал и развиваться.

Также в Кыргызстане около 12 тысяч детей содержатся в интернатах и детских домах, при этом у 95 процентов из них — есть родитель.

Власти страны выплачивает пособия малообеспеченным семьям, но финансовую помощь от государства получают лишь 289 тысяч детей. Доля ВВП страны на выплату пособий никогда не превышала 0,6 процентов, хотя должна быть не менее 2 процентов.

По данным международных исследований, ежегодно потери ВВП Кыргызстана из-за детской бедности составляют около 1,5 млн долларов.