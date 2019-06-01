Назначенный на начало июня мирный митинг против коррупции запретили проводить на центральных улицах Бишкека из-за подготовки к саммиту ШОС, который пройдет только в середине месяца. Активисты решили выйти на митинг после расследования журналистов «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых могла иметь отношение к выводу из Кыргызстана около 700 млн долларов.

Правозащитница Рита Карасартова опубликовала в фейсбуке документ с решением Первомайского суда о запрете мирных собраний в центре Бишкека с 1 по 20 июня. Решение было принято 31 мая.

Ссылаясь на подготовку к саммиту ШОС, который пройдет 13-16 июня, власти запрещают проведение мирного митинга против коррупции 3 июня. Карасартова заявила о готовности обжаловать решение суда. В документе предложено другое место для проведения мероприятия — уединенный сквер имени Горького за Дворцом спорта.

«Как мы поступим? Перенесем дату на более поздний срок, потому что в любом случае мирный митинг по вопросу борьбы с коррупцией будет. Или выйдем завтра — просто тогда мы должны быть готовы к любым последствиям. Как Вы считаете, как нам быть?» — спросила правозащитница у тех, кто намеревался выйти на мирную акцию.

Власти не в первый раз запрещают проведение мирных митингов и маршей. В апреле было запрещено проведение митинга против добычи урана в Кыргызстане на площади — в качестве альтернативы активистам предложили сквер имени Максима Горького.

Тем не менее лидер «Партии зеленых» Эркин Булекбаев провел митинг на площади, за что был задержан и оштрафован на 3 000 сомов. Политик не согласился с наказанием и обжаловал штраф.

В марте власти пытались запретить проведение марша за права женщин, но поменяли свое решение спустя два часа после и марш был проведен.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов предлагал ввести мораторий на проведение митингов в столице до 2020 года, считая, что они пугают горожан и туристов. Решать вопросы мэр предлагал на дебатах и круглых столах, пообещав, что мэрия предоставит для этого помещения.