Мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил ввести мораторий на проведение митингов в столице до 2020 года и пообещал, что мэрия будет выделять помещения для решения проблем через дебаты и круглые столы. Но право кыргызстанцев на мирные митинги и шествия обеспечивает Конституция.

Градоначальник считает, что собрания, митинги и шествия пугают бишкекчан и туристов и жалуется на то, что после таких мероприятий приходится убирать и восстанавливать клумбы.

Суракматов утверждает, что «такие акции не достигают своих целей, так как в современном государстве всё должно решаться в правовом поле», хотя мирные митинги и шествия проводятся во множестве стран и право выходить на марши защищено конституционно, в том числе и в Кыргызстане.

Решать вопросы мэр предложил на дебатах и круглых столах, пообещав, что мэрия предоставит для этого помещения.

Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления — например мэрия — обязаны уважать право граждан на мирные собрания и не дискриминировать участников из-за их пола, расы или политических убеждений. Организаторы маршей и митингов должны заранее уведомить власти о планируемом мероприятии.

Есть и причины, по которым марш или акцию протеста могут запретить — например, за разжигание ненависти к какому-либо этносу, подстрекательство к дискриминации, пропаганду войны или проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания.

Призыв с мораторием на митинги был озвучен накануне мероприятия, которое организовывала партия «Республика» в поддержку экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Митинг был отменен организаторами из-за возможных провокаций.

В начале марта столичные власти пытались запретить мирный марш в защиту прав женщин, утверждая, что он может угрожать «личной безопасности» граждан — но отозвали свое решение и несколько сотен участников разного пола и возраста приняли в нем участие.