Накануне своего возвращения в Кыргызстан (в день отлета политик возвращаться передумал) экс-премьер Кыргызстана Омурбек Бабанов дал интервью российскому изданию «Коммерсантъ». В нем он рассказал, зачем возвращается на родину после года отсутствия, уголовном деле и политике. Пересказываем его интервью.

О решении уйти из политики

«Принять решение уйти из политики для меня, конечно, было огромным стрессом. Я только через три месяца пришел в себя», — заявил Бабанов.

Бывший кандидат в президенты утверждает, что «если все будет тихо-мирно», то он бы занимался бизнесом и инвестициями и помогал президенту знаниями и опытом, если бы это потребовалось. Он говорит, что не претендует на госдолжности.

А вот вернуться в политику его якобы могли бы заставить только гонения (на данный момент Бабанов заявил, что пока возвращаться в Кыргызстан не будет).

Об отъезде из Кыргызстана

«Я хочу сказать одно: я не бежал из своей родины», — сказал Бабанов. По его словам, он полтора года не прятался, был в России и Турции и не делал политических заявлений.

Об уголовном деле

«Обычным рейсом я вылетел на лечение, и уже во время лечения я узнал, что против меня возбудили уголовное дело», — рассказывает Бабанов. Он настаивает, что не совершал никакого преступления и что его окружение встречалось в президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы обсудить уголовное дело.

«В течение года с Жээнбековым встречались мои близкие люди, вели переговоры, объясняли ему ситуацию, рассказывали ему, но, к большому сожалению, до сих пор уголовное дело не закрыто. Это чисто политическое дело», — сказал экс-премьер. Он считает, что для закрытия дела ему нужно вернуться, но якобы не знает, в чьих интересах не закрывать его дело.

О Жээнбекове и Атамбаеве

«Не хочу судить их отношения, но очень сожалею, что у них так получилось. С обоими очень хорошо знаком. И жаль, что определенные политики на этом зарабатывают очки, делая реверансы в сторону действующего президента, давая понять, что это правильно», — говорит Бабанов об экс и действующем президентах.