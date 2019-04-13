Партия «Республика» отменила митинги в поддержку экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова из-за возможных провокаций. Ранее и сам Бабанов опубликовал видеообращение, в котором попросил сторонников не митинговать и сообщил, что пока не вернется в Кыргызстан.

Партия «Республика» не будет проводить митинги в поддержку своего прежнего лидера Омурбека Бабанова — об этом Kloop.kg сообщили представители партии Мирсулжан Намазаалы и Канат Мидин уулу.

По словам представителей партии, митинг отменен из-за возможных провокаций. Сам Омурбек Бабанов также утверждал, что некие третьи силы хотят дискредитировать митинг его сторонников — политик призвал их не выходить на акцию протеста.

Омурбек Бабанов должен был вернуться в Кыргызстан сегодня, 13 апреля, но утром в видеообращении политик заявил, что пока не вернется.

Ранее, в интервью российским журналистам политик говорил, что «если все будет тихо-мирно», он будет заниматься в Кыргызстане бизнесом и инвестициями. Также он намеревался помогать президенту «знаниями и опытом», если бы это потребовалось. Бабанов утверждал, что не будет заниматься политикой, если не будет гонений в его сторону.