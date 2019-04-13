После того, как Омурбек Бабанов решил остаться в России, его поддержал политик Камчибек Ташиев. Были и те, кто раскритиковал Бабанова, считая, что он должен был вернуться как Омурбек Текебаев, которого задержали прямо в аэропорту.

«У него были чистые намерения, он сказал “я докажу свою невиновность” и я поддержал его», — написал в своем фейсбуке Ташиев после того, как Бабанов сообщил, что пока не может вернуться в Кыргызстан.

По мнению Ташиева, Бабанов не вернулся потому, что «не хотел нарушать покой людей даже во вред себе самому».

«Стало известно, что народ будет собираться {на митинг поддержки}и, посмотрев на все это, (…) он, возможно, подумал о людях и о государстве. (…) Правильно сделал!» — сказал он.

А вот лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что Бабанов должен был вернуться — как это сделал Омурбек Текебаев, задержанный прямо в аэропорту.

«То, что Омурбек Бабанов пообещал своему многотысячному электорату “вернусь на родину”, но при этом отменил свой визит, сделало его политическим банкротом», — сказал он «Азаттыку».

Бабанов сообщил о том, что не вернется в Кыргызстан, утром 13 апреля. По его словам на митинге его сторонников «третьи силы готовили провокацию» и он для сохранения мира решил пока не приезжать. Политик призвал сторонников не митинговать, после чего его партия «Республика» отменила мирные митинги.

Ранее, в конце марта, Госкомитет нацбезопасности сообщил, что Бабанова задержат, если он вернется в Кыргызстан. На политика возбуждено уголовное дело — его обвиняют в возбуждении национальной вражды. Бабанов с обвинением не согласен.

В Кыргызстане уже задерживали вернувшихся из-за границы политиков — так в феврале 2017 года прямо в аэропорту был задержан оппозиционер Омурбек Текебаев, которого обвинили в коррупции, в марте того же года был задержан экс-депутат Садыр Жапаров, который вернулся для дачи показаний.

Задержание обоих политиков стало причиной протеста их сторонников — но к 2019 году оба по-прежнему находятся в заключении.

Перевод: Алмир Алмамбетов