Осужденный в 2017 году эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков просит ГСИН перевести его в колонию-поселение. Проходившие по тому же делу политики Асанов и Кадыров были освобождены условно-досрочно в феврале 2019 года.

Эрнестр Карыбеков попросил ГСИН перевести его в колонию-поселение. Ведомство еще не рассмотрело прошение, но правозащитники надеются, что эксперта по вопросам энергетики переведут в колонию-поселение в ближайшие полгода.

Карыбеков вместе с политиками Бектуром Асановым и Кубанычбеком Кадыровым был в 2017 году обвинен в якобы подготовке к насильственному захвату власти. Асанова и Кадырова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карыбекова — к 20 годам.

В 2018 году с Карыбекова было снято обвинение в попытке захвата власти, но оставалась статья «Укрывательство преступления». Срок снизился до 14 лет заключения.

В феврале 2019 года Асанов и Кадыров были освобождены условно-досрочно, после чего защита Карыбекова попросили снизить ему срок. Защита надеялась на семь лет заключения, но срок снизили лишь до 11 лет.