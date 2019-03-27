Оппозиционеру Карыбекову сократили срок с 14 до 11 лет лишения свободы

О сокращении срока сообщило издание «Азаттык» со ссылкой на адвоката Улана Абдураимова. По словам юриста, защита просила о сокращении до семи лет, но суд сократил срок заключения с 14 до 11 лет.

Карыбеков обратился в суд с просьбой пересмотреть свой приговор из-за нового Уголовного кодекса, который вступил в силу 1 января 2019 года.

В апреле 2017 года Первомайский суд Бишкека признал виновными оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова в подготовке к «насильственному захвату власти». Асанова и Кадырова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карыбекова — к 14 годам.

Однако в феврале этого года суд условно-досрочно освободил Асанова и Кадырова.