Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил на форуме кыргызских и российских ректоров 27 марта. Всего на встрече с главой государства присутствовали около 80 руководителей кыргызских и российских университетов. Кратко пересказываем основные заявления с этой встречи.

Русский язык останется официальным. Президент заявил, что в Кыргызстане не будут пересматривать статус русского языка. «Русский язык был, есть и будет иметь официальный статус», — заявил глава государства.

Россия планирует увеличить количество студенческих квот. С таким предложением выступила руководитель федерального агентства по делам СНГ Элеонора Митрофанова. По ее словам, в 2019 году три тысячи кыргызстанцев подали заявки на обучение в российских университетах. Из них квоты получили 370 человек. «Будет правильно в последующем рассмотреть возможность увеличения квоты», — сказала Митрофанова.

Создание кыргызско-российского образовательного пространства. По словам Жээнбекова, Кыргызстан и Россия «должны развивать образование вместе», как это было 30 лет назад до распада СССР. «Время показало, что нам необходимо иметь общее образовательное пространство», — сказал Жээнбеков.

МГУ хочет открыть филиал в Кыргызстане. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что попытки открыть филиал вуза в Кыргызстане срывались «не по вине Москвы» шесть раз. «Коллеги, обсудите этот вопрос у себя, а мы со своей стороны готовы сделать все. Я снова даю согласие. Уже в седьмой раз», — сказал Садовничий.

Кыргызские и российские вузы договорились о сотрудничестве. К примеру, Кыргызский национальный университет подписал документы о сотрудничестве с МГУ, КГТУ с Новосибирским государственным техническим университетом, КГЮА с Оренбургским государственным университетом. Детали сотрудничества пока неизвестны.