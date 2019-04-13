Взрыв в Киеве. СМИ сообщают о задержании еще одного кыргызстанца

Украинское издание Страна.ua, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пишет о задержании гражданина Кыргызстана по делу о взрыве машины офицера спецслужб. Машина была взорвана 4 апреля — при взрыве пострадал Алексей Ломако, которого подозревают в подготовке взрыва.

По информации Страны.ua, по делу о покушении на офицера украинских спецслужб задержаны уже шесть человек, в том числе один гражданин Кыргызстана, имя которого не называется.

Взрыв произошел 4 апреля в спальном районе Киева на улице Академика Вильямса. Офицер спецслужб, на машину которого устанавливали взрывное устройство, не пострадал.

При взрыве пострадал некий Алексей Ломако, он скончался в больнице. На видео видно, как мужчина в темной одежде подходит к машине, скрывается за ней, после чего следует взрыв.

Его подозревают в совершении подрыва машины. По информации украинских журналистов, взрывное устройство взорвалось в руках мужчины и оторвало ему кисти.

Задержанный позднее кыргызстанец якобы приезжал в Украину осенью 2018 и весной 2019 годов вместе с погибшим Ломако. СМИ пишут, что Ломако приехал в Украину из российского Брянска,но является гражданином Кыргызстана. О кыргызском гражданстве погибшего говорил и скандальный депутат Верховной Рады Юрий Мосийчук.

Кыргызский МИД не смог подтвердить Kloop.kg гражданство погибшего Ломако — на протяжении недели после взрыва ведомство сообщало, что уточняет информацию. Уточнить у МИД, был ли задержан по делу о взрыве еще один кыргызстанец, также не удалось.