Пострадавший в питерском метро Руслан Тарасенков требует с каждого обвиняемого в теракте по 100 000 рублей. Это уже второй иск от пострадавших в теракте к обвиняемым, среди которых есть кыргызстанцы.

Всего Тарасенков требует более миллиона рублей, такую же сумму ранее запросила Елена Михайлова.

«На первом слушании по делу о теракте судья сказал, что потерпевшие могут подать иск к обвиняемым. И я решил подать, потому что имею на это право. Обращался за бесплатной юридической помощью, которая положена по закону. В заявлении написал столько, сколько захотел, — 100 тысяч с каждого подсудимого», — рассказал Тарасенков журналистам «Бумаги».

Мужчина утверждает, что после взрыва у него болит сердце и голова. В то, что обвиняемых пытали и выбивали признание, он не верит.

«Я считаю, что обвиняемые придумывают пытки . Почему-то я нахожусь здесь, а не по ту сторону. Обычный человек туда не попадет», — говорит Тарасенков.

Теракт в питерском метро произошел 3 апреля 2017 года — от взрыва погибли 17 человек, более сотни ранены, пострадавшими названы 112 человек.

Исполнитель теракта по версии следствия — уроженец Кыргызстана Акбаржон Жалилов, погибший при взрыве. Правоохранительные органы задержали 11 человек, которые были связаны с Жалиловым.

10 мужчин и одна женщина находятся на скамье подсудимых и не признают свою вину. Подсудимые, адвокаты и правозащитники рассказывают о пытках. Правозащитница Яна Теплицкая говорит, что «все или почти все обвиняемые — случайные люди».