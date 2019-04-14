Президент освободил от должности бишкекского судью, которого обвинили в присвоении денег

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Президент Сооронбай Жээнбеков освободил от должности судью Эрниса Чоткараева — ранее его обвинили в мошенничестве, присвоении денег и уничтожении более 1000 документов. Чоткараев вероятно бежал из страны — Генпрокуратура начала досудебное производство, а помощник судьи водворен в СИЗО №1.

Президент Жээнбеков выпустил указ о досрочном освобождении судей с должности — по собственному желанию были освобождены судьи Ошского областного суда Шамшиев Абдрасул и Матраимов Назымбек, а судью Октябрьского районного суда Эрниса Чоткараева лишили должности из-за нарушения требования безупречности судьи. Предложила лишить его должности комиссия при Совете судей.

Уголовное дело против Чоткараева было возбуждено еще в октябре 2018 года, а в марте 2019 началось досудебное производство.

Чоткараева, его помощника Дуйшена Алмаса уулу и других сотрудников суда обвиняют в том, что с 2015 по 2018 годы они присвоили 4,7 млн сомов. Кроме того, по версии следствия, за 2017-18 годы они уничтожили 1395 административных материалов.

Помощник судьи водворен в СИЗО №1, а где находится Эрнис Чоткараев — неизвестно. Вероятно, он покинул страну — по информации отдельных СМИ судья уехал из Кыргызстана еще в сентябре 2018 года до возбуждения уголовного дела.