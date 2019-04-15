Подозреваемых в похищении 12-летнего мальчика в Канте поместили в СИЗО на два месяца

Об этом информагентству 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.
По словам Тагаева, решение о заключении подозреваемых в СИЗО принял Иссык-Атинский районный суд.
Похищение 12-летнего Данила Браилкина произошло утром 11 апреля. Мальчика затолкали в белую «Хонду Фит» с логотипом «Яндекс.Такси», когда тот шел в школу.
Милиция нашла Данила в тот же вечер в районе Панорамы недалеко от Бишкека. В тот же день были задержаны и двое подозреваемых в похищении. На допросе мужчины сказали, что похитили мальчика, чтобы получить выкуп и таким образом «отработать долги».