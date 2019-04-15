Подозреваемых в похищении 12-летнего мальчика в Канте поместили в СИЗО на два месяца

От
Рустам Халимов
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Подозреваемый в похищении Данила Браилкина. Фото: Пресс-служба ГУВД Чуйской области

Об этом информагентству 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По словам Тагаева, решение о заключении подозреваемых в СИЗО принял Иссык-Атинский районный суд.

Похищение 12-летнего Данила Браилкина произошло утром 11 апреля. Мальчика затолкали в белую «Хонду Фит» с логотипом «Яндекс.Такси», когда тот шел в школу.

Похищенного в Канте ребенка нашли

Милиция Чуйской области нашла 12-летнего Данила Браилкина живым и здоровым вечером 11 апреля. Похищенный ребенок находился в подвале закрытого гаража в районе Панорамы близ Бишкека. Милиционеры задержали двоих подозреваемых: https://kloop.kg/blog/2019/04/12/odnim-kadrom-kak-pohishhennogo-v-kante-rebenka-vytaskivali-iz-podvala/

Publicerat av Kloop Torsdag 11 april 2019

Милиция нашла Данила в тот же вечер в районе Панорамы недалеко от Бишкека. В тот же день были задержаны и двое подозреваемых в похищении. На допросе мужчины сказали, что похитили мальчика, чтобы получить выкуп и таким образом «отработать долги».

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