Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что намерен добиваться освобождения кыргызстанца Аскара Кубанычбека уулу. Он сейчас отбывает наказание в колонии Кыргызстана за участие во вторжении России в Украину.

В своем телеграм-канале Кабанов написал, что все иностранцы, которые воевали против Украины на стороне России, «имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке и это безусловно правильно».

«Напомню, что с начала СВО [война против России Украины] руководство Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана публично заявили о том, что участие их граждан в спецоперации на стороне РФ будет расцениваться как наемничество, уголовное преступление. И свои заявленные “обязательства” эти страны четко соблюдают. Хотя подобные действия можно расценить как однозначно – недружественные по отношению к России», — написал он.

Кабанов также рассказал, что совет при президенте подготовил инициативу, по которой Россия не должна выдавать в эти страны участников войны по запросам, «в случае, если уголовное преследование связано именно с участием в спецоперации».

Отдельно член совета выделил случай с кыргызстанцем Аскаром Кубанычбек уулу. По словам Кабанова, он планирует обратиться в МИД и МВД с просьбой выдать Кубанычбек уулу российский паспорт и «выдвинуть властям Киргизии требование о его освобождении и передаче России».

«В противном случае наше государство обязано задействовать все возможные механизмы давления в качестве ответной реакции на явно недружественные действия со стороны киргизских властей. В том числе возможно рассмотреть вопрос об усилении мер контроля за трудовыми мигрантами из этой страны», — предложил Кабанов.

ГКНБ задержал Аскара Кубанычбек уулу в январе 2023 года. По версии спецслужбы, мужчина, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях».

Позже стало известно, что мужчина воевал на стороне российской армии, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В итоге Первомайский райсуд Бишкека признал Кубанычбек уулу виновным в наёмничестве и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Уже будучи осужденным с мужчиной связались российские журналисты с телеканала RT. В интервью журналистам он попросил помощи у российских властей, а также гражданство России.