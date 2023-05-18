Кыргызстанца, участвовавшего в боевых действиях в Украине, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

Такое решение суд вынес 16 мая. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Суд осудил его согласно части 2 статьи «Наёмничество» — «Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения». Согласно этой статье, предусматривается наказание в виде лишения свободы от десяти до двенадцати лет.

По данным следствия, в июне 2022 года осужденный, находившийся в Москве, решил вступить в ряды вооруженных группировок самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») для участия в войне в Украине. В июле он прибыл в город Брянка и был зачислен на воинскую службу. Отмечается, что после поступления на службу он принимал участие в разведывательных операциях, прошел курсы боевой подготовки, занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта.

В ноябре 2022 года кыргызстанец был уволен с военной службы, он вернулся сначала в Москву, а затем в Бишкек.

Сообщается, что сам обвиняемый в суде вину не признал. По его словам, он поступил на службу, чтобы получить российский паспорт. Он заявил, что за 5 месяцев службы, в боевых действиях не участвовал и находился в военкомате.

По словам осужденного, 180 тысяч сомов, которые он привез в Кыргызстан — это не вознаграждение за службу, а накопленные им деньги.

Осужденного кыргызстанца ГКНБ задержал в январе этого года.

По версии ГКНБ, мужчина, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях».

Вторжение российской армии в Украину произошло 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. За почти год войны Россия сначала захватила значительную часть территории Украины, однако к концу года украинская армия смогла освободить 40% оккупированной местности.

По информации ООН на 1 мая 2023 года, в результате вторжения России в Украине с 24 февраля пострадали более 23 человек среди гражданского населения. Из них погибли более 8 тысяч человек, а ранения и травмы за это время получили более 14 тысяч человек.

Ряд стран, в том числе США и Евросоюз, ввели экономические санкции в отношении России. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций. Кроме того, страны вводят персональные санкции в отношении российских чиновников, олигархов и бизнесменов.