Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предлагает законопроект, который введет «зеленые номера» на электромобили, машины с катализаторами и полисом ОСАГО. Проект закона опубликован для общественного обсуждения на сайте парламента.

Владельцам «зеленых номеров» депутат предлагает уменьшить штрафы за нарушения ПДД до 50% и уменьшить на 50% сумму при регистрации и перерегистрации авто.

Какие еще льготы предлагает депутат:

снижение ставки налога на движимое имущество;

снижение ставки за оформление разрешения на тонирование боковых стекол, передних дверей транспортного средства;

снижение ставки за услуги муниципальных платных парковок транспортных средств.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что документ положительно повлияет на экологическую ситуацию в стране и поможет развитию производства и продажи электромобилей, что поможет развитию всей экономики страны.

Кроме этого Маматалиев видит в этом проекте технологические преимущества. Он считает, что использование электромобилей приведет к расширению инфраструктуры электрозаправочных станций и к развитию аккумуляторной технологии.

«Пользование зелеными номерами может стать фактором стимуляции развития таких технологий и инфраструктуры», — говорится в справке-обосновании.

Этим же проектом закона депутат предлагает ввести «зеленый технический паспорт». Этот документ будут выдавать по результатам оценки экологической эффективности недвижимого имущества на основе технической характеристики и качества.

«Зеленый технический паспорт» дает возможность получить льготы для жилого здания. Определять эти льготы будет Кабинет министров.