Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на заседании парламента сыграл в онлайн-казино. Так он хотел продемонстрировать доступность сайтов с азартными играми для граждан и то, что власти не занимаются их блокировкой.

Депутат обратился к представителю президента в парламенте Алмасбеку Абытову, чтобы он выбрал цифру.

«Вы выбрали семь. У меня цифра 17. Я не зря спрашивал. Вот, посмотрите, на ваших глазах я войду в онлайн-казино. Тут игра, подобная “русской рулетке”. Вот я делаю ставки семь и 17», — сказал депутат, сделав ставку.

По словам Маматалиева, таким же образом сотни тысяч кыргызстанцев играют в онлайн-казино и теряют свои деньги.

«Я был на юге республики и все видел своими глазами. Выносят из домов телевизоры, золотые кольца, цепочки матерей, продают машины, закладывают дома, чтобы играть. Вот смотрите, выпала цифра восемь, мы с вами проиграли. Народ точно так же обманывается», — сказал он.

Маматалиева добавил, что онлайн-казино маскируются под разные биржи и брокерские конторы в разных городах страны. Он потребовал от Финансовой разведки и Министерства цифрового развития заблокировать сайты с онлайн-казино и их замаскированные офисы.

Работу казино, в том числе и онлайн, в Кыргызстане разрешили с июня 2022 года, когда президент подписал соответствующий закон. Согласно закону, для работы казино нужно купить лицензию у государства. Первую такую лицензию приобрела ОсОО «Гранд Казино» за 84 млн сомов.

Согласно закону «Об игорной деятельности», онлайн-казино — это организация и проведение азартных игр в режиме реального времени посредством использования в игорном заведении или иных помещениях аппаратно-программных комплексов, приспособленных для проведения азартных игр, либо средств связи через интернет.