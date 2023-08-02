Госкомитет нацбезопасности заявил о задержании в Бишкеке трех членов «подпольной националистической группы». Об этом 2 августа сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По версии следствия, задержанные осуществляли «противоправные действия в отношении лиц азиатской национальности, проводя при этом видеофиксацию своих противоправных действий и публикуя их в социальных сетях». В ГКНБ также заявили, что подозреваемые использовали в своих публикациях «фашистскую символику».

По данным спецслужбы, все трое задержанных несовершеннолетние граждане Кыргызстана. Во время обыска сотрудники ГКНБ изъяли у них вещественные доказательства, свидетельствующие о деятельности группы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)». Задержанных водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.