Сооронбай Жээнбеков и Сапар Исаков

Бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков просил встретиться с инвестором из компании «АКА» в декабре 2017 года. На тот момент Исаков еще находился на посту премьер-министра.

Согласно заявлению Исакова, после встречи он узнал о связи компании с семьей Матраимовых, но не имел на руках доказательств.

Заявление Исакова опубликовали после выхода расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Журналисты утверждают, что с выводом денег связана семья Матраимовых, которая считается одной из самых влиятельных на юге страны.

Что рассказал Исаков?

По словам Исакова, в ноябре или декабре 2017 года президент Сооронбай Жээнбеков настоял на его встрече с инвестором — неким «Хабибулой из компании “АКА”». Вероятно речь идет о Хабибуле Абдукадыре, учредителе компании «AKA Petroleum».

«Наибольший интерес он проявил к компании “Мегаком”, национальной авиакомпании “Кыргызстан”, инвестированию финансовых средств в строительство индустриально-логистического центра на территории СЭЗ “Нарын”. При этом я обозначил перед Хабибулой, что в соответствии с законодательством КР они будут участвовать наравне с другими компаниями и никакие преимущества мы предоставить не можем!» — заявил Исаков.

Также Исаков упомянул о том, что компания «АКА» хотела соинвестировать проект «Безопасный город». Сначала с ней был подписан договор, но из-за «некачественных документов» он был расторгнут.

«Примерно через неделю после того, как меня отправили в отставку, из некоторых источников я узнал, что глава “АКА” имеет давние связи с Райымом Матраимовым. Но, к большому сожалению, у меня на руках не было фактов», — утверждает Исаков.

«АКА», Атамбаев и Матраимовы

В 2018 году общественный деятель Эдиль Байсалов опубликовал мини-расследование о связи экс-президента Алмазбека Атамбаева с компанией «АКА Инвест», которая хотела стать со-инвестором проекта «Умный город».

Байсалов связывал Атамбаева с компанией через Пархати Субихи, соучредителя фирмы «Форум», которая принадлежит экс-президенту.

В «АКА Инвест» входят компании «AKA Petroleum», «AKA Immobilien», «AKA London Trading», «MBL Investments» и «AKA International». Они же упоминаются в расследовании «Азаттыка», но в нем с компаниями связывают не Атамбаева, а братьев Матраимовых.

По информации журналистов издания, учредителем «AKA Immobilien» является супруга Искендера Матраимова Миновар Жумаева. «AKA Immobilien» и «AKA Petroleum» были конечными получателями некоторых платежей Айэркина Самайти, который с 2011 по 2017 годы вывел из Кыргызстана около 700 млн долларов.

Саймаити переводил деньги из Кыргызстана в Турцию, ОАЭ, Германию, Великобританию, Швейцарию, США, Китай, Латвию, Россию, Голландию, Лихтенштейн, Гонконг и Гану. С 2015 по 2017 годы от имени жены Саймаити из Турции на счет благотворительного фонда под управлением Матраимова поступило 2,3 млн долларов.

Влияние семьи Матраимовых

Семья Матраимовых настолько влиятельна, что в мае 2019 года спортивный турнир, посвященный отцу братьев Матраимовых Исмаилу, посетили спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, а также больше десяти депутатов парламента.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев намекал на то, что один из братьев Матраимовых финансировал предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Депутат парламента Искендер Матраимов — самый старший в своей семье. Его брат Тилек Матраимов возглавляет Кара-Суйский район. Еще один брат Ислам Матраимов возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции.

Но самый известный среди братьев Матраимовых — Райымбек, его также называют Раим-миллион. Он был начальником таможни «Ош», а позже стал заместителем главы Таможенной службы. Его уволили в 2018 году, однако недавно суд восстановил его в должности. Однако он заявил, что не планирует возвращаться на работу в Таможенную службу.

Редактура: Анна Капушенко

Читать еще: