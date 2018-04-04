Общественный деятель и бывший замминистра соцразвития Эдиль Байсалов опубликовал мини-расследование об экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве. В материале сказано, что Атамбаев имеет связи с компанией «АКА Инвест», которая хотела стать со-инвестором проекта «Умный город». Объясняем, какие еще подозрения в адрес бывшего президента прозвучали в расследовании.

Расследование Байсалова называется «11 друзей Атамбаева» — в нем он рассказывает о том, как Атамбаев в бытность президентом предположительно лоббировал интересы своих «друзей» и помогал им выигрывать тендеры.

Связь: Атамбаев — Пархати — «Ака Инвест»

Байсалов обращает внимание на то, что после президентских выборов в октябре 2017 года одним из соучредителей компании Атамбаева «Форум» стал некий Пархати Субихи Вуфуерович. По информации активиста, новому учредителю 26 лет — Байсалов задается вопросом, почему Атамбаев ведет бизнес с этим парнем.

В реестре юридических лиц также есть информация о том, что Пархати владеет «Инвестиционной компанией Хуасинь», которая в 2015 году выиграла конкурс на разработку сурьмяного месторождения. Вместе с «Хуасинь» в конкурсе участвовала также компания «Ака минералз энд майнинг» — это та самая компания, которая в январе 2018 года хотела быть инвестором проекта «Умный город». Согласно информации с сайта «Открытый бюджет», деньги от имени «Хуасинь» в 2016 году вносил Токтосун Туманбаев — он же директор компании «Терексаи Жаштары», которой владеет компания «Ака Петролеум». «Ака Петролеум» в свою очередь владеет компанией «Ака минералз энд майнинг», которая в январе переименовалась в «Ака Инвест». Таким образом, компании «Хуасинь» и «Ака Инвест», которые участвовали в одном конкурсе, оказались связаны через Токтосуна Туманбаева.

Фактчек:

Редакция Kloop.kg проверила связи между компаниями через базы данных министерства юстиции и «Открытого бюджета». Эта информация оказалась верной.

Связь: Атамбаев — Абировы — «Рассвет компани» — поставки на ТЭЦ

Внимание Байсалова также привлекла фотография со съезда СДПК 31 марта. На ней вместе с Атамбаевым (через двух человек) стоит депутат Бишкекского горкенеша Жаныбек Болотбекович Абиров, член СДПК.

По данным Байсалова, депутат — сын Болотбека Абирова, владельца компании «Рассвет компани», которая на протяжении, как минимум, последних трех лет выигрывает тендеры на поставку угля на ТЭЦ Бишкека.

Абиров также владеет компаниями «CIM KG INTERMEDIARY» и «БОКА» и руководит фирмой «Строй Лэнд» в качестве директора. Байсалов утверждает, что эти фирмы аффилированы или были ранее зарегистрированы на миллиардера Алижана Ибрагимова, известного как «Граф».

О том, что Ибрагимов владеет «РАССВЕТ КОМПАНИ и КО» и с помощью Атамбаева выигрывает тендеры на поставку угля на ТЭЦ в декабре 2016 года писала экс-генпрокурор Кыргызстана Аида Салянова, которая в то время была депутатом парламента.

«Если кто и имел отношение к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, то это сам Атамбаев», — написала она в «Фейсбуке».

В своем видео Байсалов задает вопрос Атамбаеву о том, за какие заслуги ему построили дом в госрезиденции, и не является ли это свидетельством коррупции.

Фактчек:

Проверить родственные связи между Жаныбеком и Болотбеком Абировыми довольно сложно. Точно известно, что у них совпадают фамилии, а отчество Жаныбека совпадает с именем Болотбека. Их точно связывает компания «Восток и К», где Жаныбек согласно биографии работал коммерческим директором, а Болотбек Абиров был её владельцем.

На момент публикации Абиров не владеет компанией «CIM KG INTERMEDIARY», о которой говорит Байсалов. Однако он владеет другой компанией с похожим названием — «CIM KG PROPERTIES».

Связь компаний «CIM KG INTERMEDIARY» (как и «CIM KG PROPERTIES») и «БОКА» с Алиджаном Ибрагимовым установить сложно без учредительных документов и истории изменений компании. Эта информация требует документального подтверждения.

Реакция СДПК: «Побрезговали бы читать»

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что узнала о расследовании Байсалова от журналистов Kloop.kg, а позже, после изучения материала, процитировала слова Атамбаева со съезда партии.

«Алмазбек Шаршенович на встрече с журналистами после съезда сказал, цитирую: “Я бы побрезговал читать Эдичку Байсалова. То, что он говорит, даже на базаре не говорят”. Думаем, этим все сказано, и у нас больше нет комментариев», — сказала она.