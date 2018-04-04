Суд запретил митинги в западной части Бишкека до 15 апреля из-за годовщины революции

Суд запретил проведение митингов в Ленинском районе Бишкека до 15 апреля из-за празднования годовщины апрельской революции 2010 года. Подобных запретов в других районах пока не было.

Ленинский суд Бишкека запретил митинги с 29 марта по 15 апреля. Суд обосновал свое решение «сохранением правопорядка, безопасности и предотвращения террористических актов» во время празднования годовщины апрельской революции.

«Принимая во внимание мероприятия по подготовке и проведению годовщины апрельской революции 2010 года, в целях обеспечения безопасности государства и общества, соблюдения законности и правопорядка, охраны нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц суд считает, что [запрет на митинги] подлежит удовлетворению», — сказано в постановлении суда.

В суд с просьбой о временном запрете митингов обратилась столичная мэрия и УВД Ленинского района. По их мнению, на территории Ленинского района есть несколько мест, где потенциально могут проводиться митинги — возле памятника Ормон-Хану, на территории Ошского рынка, Аллее молодежи, возле зданий КТРК и мэрии Бишкека.

Милиция пояснила, что в эти дни планируются мероприятия в честь годовщины апрельской революции, и «гражданам надо читать молитвы по усопшим».

«В выходные дни граждане не будут заняты на работе, поэтому в целях охраны общественной безопасности и исключения возможности террористических актов, считаем необходимым принять решение о запрете мирных собраний», — говорится в пояснении МВД.

В Первомайском, Октябрьском и Свердловском районных судах Бишкека журналистам Kloop.kg сообщили, что не выносили никаких запретов.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева обвинила судей в том, что они нарушают конституционные права граждан на мирные собрания.

«Судью не смутило, что она ограничивает конституционные права граждан. […] Она не имеет права вершить суд от имени народа. Это позорное решение оставил в силе городской суд», — говорит Джурабаева.

Однако в суде считают, что могут ограничивать права граждан для обеспечения «национальной безопасности, нравственности населения и защиты прав других лиц».

7 апреля 2010 года произошла смена власти, в результате которой с поста президента был свергнут Курманбек Бакиев. В тот день во время столкновений на главной площади Бишкека погибли более 80 человек.