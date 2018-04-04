Калиев объяснил высокую цену плоскогубцев для модернизации ТЭЦ. Экс-директор централи опроверг его слова

В стоимость плоскогубцев в $320 для модернизации ТЭЦ входил целый набор специального оборудования, объяснил глава Нацэнергохолдинга. Экс-директор станции утверждает, что энергохолдинг «изменил документы», чтобы обосновать стоимость плоскогубцев.

Что сказал Калиев?

Председатель Нацэнергоходинга Айбек Калиев объяснил на заседании парламентской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, почему плоскогубцы во время модернизации централи закупали по $320.

По его словам, «плоскогубцами» в перечне закупок обозначили специальные инструменты для ленточного конвейера — чемодан с 18 разными наименованиями инструментов и два блока вулканической резины длиной 20 метров.

«Это специальная резина, которую на обычном рынке не найдешь, она разработана специально для ленточного конвейера, ее можно залатать, вновь сшить, если порвется, и так далее. Просто когда переводили, написали коротко “плоскогубцы”, но на самом деле это набор специализированного оборудования», — пояснил Калиев.

Обсуждение цен на инструменты началось после скандала вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека, когда экс-директор станции Нурлан Омуркул уулу заявил, что стоимость обновления централи была завышена и не составляет $386 млн.

Что ответил бывший директор ТЭЦ?

Экс-директор ТЭЦ Бишкека опроверг слова Калиева. Он утверждает, что Нацэнергоходинг просто «изменил документы», чтобы обосновать высокую стоимость плоскогубцев.

«Они внесли изменения в документы и составили новый документ. В нём объединили плоскогубцы, два чемодана с комплектом ключей и резиновую ленту, указав одну цену», — говорит он.

По его словам, чемоданы с инструментами, которые показал Калиев, указаны в перечне закупок отдельно и стоили по $105 каждый. Омуркул уулу также обещает позже предоставить доказательства своих слов.

Все поверили Калиеву?

Нет. Отдельные члены депутатской комиссии также не верят объяснениям Калиева. Акылбек Жамангулов от фракции «Республика — Ата-Журт» после выступления Калиева сказал, что руководство Нацэнергохолдинга намеренно вводит всех в заблуждение.

«Уже идут разговоры о том, что они просто дополнительно купили два чемодана и оставили их на складе, чтобы на заседании комиссии можно было заявить, что это не простые плоскогубцы, а наборы оборудования», — заявил он.

Остальные члены депутатской комиссии никак не отреагировали на объяснения Калиева.

Какие-такие плоскогубцы? Я ничего про это не знаю

Скандал с плоскогубцами разразился через месяц после аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла 26 января. В начале февраля уволенный из-за поломки глава электроцентрали Нурлан Омуркул уулу заявил, что плоскогубцы для модернизации ТЭЦ обошлись в $320 за штуку. Всего по этой цене их купили двое.