В Кыргызстане назначили первого замминистра по цифровому развитию. Что это за должность?

Премьер-министр Сапар Исаков ввел новую должность в министерствах и ведомствах — заместитель министра по цифровому развитию. Объясняем, что это за должность, и чем человек на этом посту будет заниматься.

Что случилось?

Сапар Исаков начал с 3 апреля назначать заместителей министров и председателей по государственной программе «Таза коом».

По его словам, новые чиновники будут заниматься «продвижением проектов по цифровой трансформации» — в это понятие входит в том числе: создание электронной книги учета преступлений, электронных очередей в детские сады и школы и единого портала госуслуг, а также обеспечение и создание «Умного города».

Должности таких заместителей появятся в 23 министерствах и службах.

Кого уже назначили?

Первым назначенным на этот пост стал заместитель председателя налоговой службы по цифровому развитию Замирбек Чекирбаев, а сразу после него на пост замминистра здравоохранения был назначен Эркин Чечейбаев.

Пресс-секретарь налоговой службы Эркин Сазыков рассказал Kloop.kg, что Чекирбаев будет работать над проектами по фискализации налоговых процедур, выдаче электронных патентов и электронных счет-фактур.

«Это все делается в рамках программы «Таза коом». В течение месяца Чекирбаев определится со своим участком работы», — сказал Сазыков.

Представитель минздрава Елена Баялинова объяснила Kloop.kg, что Чечейбаев будет заниматься «приоритетным» проектом по внедрению электронного здравоохранения.

«Это и внедрение национальной базы лекарственных средств, по которому можно отследить движение каждой таблетки. Это исключит любые коррупционные схемы, сюда же входит внедрение электронных медицинских карт, онлайн-консультации для наших больных», — сказала Баялинова.

Сам Чечейбаев сказал Kloop.kg, что пока только входит в курс дела. «Сейчас только в общих чертах. Более подробно — дайте мне неделю, чтобы войти в курс дела и определится с приоритетами», — сказал он.

В каких еще ведомствах появятся заместители?

Заместители по цифровому развитию появятся еще в 21 ведомстве:

• Министерство экономики

• Министерство финансов

• Министерство сельского хозяйства

• Министерство транспорта и дорог

• Министерство юстиций

• Министерство чрезвычайных ситуаций

• Министерство труда и социального развития

• Министерство образования и науки

• Министерство внутренних дел

• Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования

• Госкомитет информационных технологий

• Госагентство архитектуры

• Госагентство антимонопольного регулирования

• Таможенная служба

• Служба по регулированию и надзору за финансовым рынком

• Регистрационная служба

• Служба интеллектуальной собственности и инноваций

• Миграционная служба

• Фонд по управлению госимуществом

• Социальный фонд

• Пограничная служба

Согласно постановлению правительства, новых заместителей будут брать в пределах предусмотренных штатной численности и фонда оплаты труда каждого ведомства. То есть, дополнительных денег из бюджета для оплаты труда новых специалистов не потребуется.

«Таза коом» — государственная программа по модернизации страны, которая включает в себя много аспектов, включая сокращение коррупции и оптимизацию государственных услуг.